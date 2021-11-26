В Нижегородской области сотрудники полиции задержали подозреваемых в мошенничестве в отношении пожилых людей

В отдел полиции МО МВД России «Сергачский» 16 ноября 2021 года поступило 3 заявления от граждан о том, что в отношении них или их родственников совершены мошеннические действия.
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