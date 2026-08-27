Зачем школьникам с 1 сентября будут рассказывать о традиционных ценностях

С нового учебного года российское школьники будут осваивать новый предмет: «Основы духовно-нравственной культуры» - это учебная дисциплина, которая знакомит школьников с традиционными ценностями, культурным наследием и нравственными ориентирами многонационального народа России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии