ФедералПресс
ФедералПресс
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ФедералПресс

34 подписчика

Зачем школьникам с 1 сентября будут рассказывать о традиционных ценностях

Зачем школьникам с 1 сентября будут рассказывать о традиционных ценностях

С нового учебного года российское школьники будут осваивать новый предмет: «Основы духовно-нравственной культуры» - это учебная дисциплина, которая знакомит школьников с традиционными ценностями, культурным наследием и нравственными ориентирами многонационального народа России.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии