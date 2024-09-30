В Горловке мирный житель пострадал от сброса взрывоопасного предмета с дрона ВСУ

Мирный житель города Дзержинск, входящего в городской округ Горловка, получил ранения в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотника украинских войск, рассказал в своем Telegram-канале мэр Горловки Иван Приходько.
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