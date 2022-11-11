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Роднина о титулах Хоркиной и Латыниной: «Обе многого добились, но выяснение отношений, кто более значим – это уже глупость»

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина прокомментировала заявление Светланы Хоркиной, назвавшей себя самой титулованной гимнасткой.

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