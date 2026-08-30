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Врач Чистик рассказала, что делать, если клеща заметили через несколько дней

Врач Чистик рассказала, что делать, если клеща заметили через несколько дней

Клеща можно обнаружить на теле спустя несколько дней после укуса: присасывание часто не чувствуется, поскольку клещ впрыскивает вещества с обезболивающим действием, а молодые особи — размером с маковое зерно.

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