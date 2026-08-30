Врач Чистик рассказала, что делать, если клеща заметили через несколько дней

Клеща можно обнаружить на теле спустя несколько дней после укуса: присасывание часто не чувствуется, поскольку клещ впрыскивает вещества с обезболивающим действием, а молодые особи — размером с маковое зерно.
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