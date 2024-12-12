На Ямале автобус, полный вахтовиков, столкнулся с грузовой «ГАЗелью»

ГИБДД по ЯНАО разбирается в обстоятельствах смертельного ДТП на дороге Сургут-Салехард. Как сообщает пресс-служба ведомства, на 353-м километре трассы утром 12 декабря столкнулись вахтовый автобус и «ГАЗель».