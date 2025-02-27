Юран назвал игроков «Зенита» профессионалами высокого уровня

Тренер порассуждал о мотивации футболистов Сергей Юран, который до этого возглавлял тренерский штаб «Пари НН», рассказал, как наставники «Зенита» могут стимулировать игроков к достижению чемпионства в текущем сезоне, передает издание «Чемпионат».
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