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В Кольчугино вынесен приговор стрелявшему в полицейских местному жителю

В Кольчугино вынесен приговор стрелявшему в полицейских местному жителю

За два выстрела из оружия для страйкбола он оштрафован.В кольчугинском суде стрелявший в полицию 25-летний житель свою вину признал полностью, своё поведение объяснил большим количеством выпитого спиртного и извинился перед сотрудниками полиции.

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