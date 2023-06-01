В Кольчугино вынесен приговор стрелявшему в полицейских местному жителю

За два выстрела из оружия для страйкбола он оштрафован.В кольчугинском суде стрелявший в полицию 25-летний житель свою вину признал полностью, своё поведение объяснил большим количеством выпитого спиртного и извинился перед сотрудниками полиции.
За два выстрела из оружия для страйкбола он оштрафован.В кольчугинском суде стрелявший в полицию 25-летний житель свою вину признал полностью, своё поведение объяснил большим количеством выпитого спиртного и извинился перед сотрудниками полиции.
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