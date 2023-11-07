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Закон и Порядок

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Мошенники давно известны, но правоохранительные и судебные органы их не наказывают?

Мошенники давно известны, но правоохранительные и судебные органы их не наказывают?

Аспект, который наверно должен что-то «стоить», если не установлены все потерпевшие, то вся ли информация изучена следствием, выявлены все участники? Значит преступники не понесли всю строгость наказания за свои действия и скоро выйдут на свободу, а значит не отбыли положенный срок, не вернули потерпевшим деньги и завтра у нас появятся новые потерпевшие, будут ли они защищены государством?https://argumenti.

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Комментарии
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МЕ
Михаил Е
Эт чо, МММ вспомнили, или продолжающуюся приватизацию?
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