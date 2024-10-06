Три иномарки сгорели из-за пожара на мусорке в Реутове

ИЗВЕСТИЯ Три иномарки пострадали при пожаре, который начался с мусорки. Как сообщил наш корреспондент Александр Меняйлов, инцидент произошел на парковке у жилого дома на улице Октября в подмосковном Реутове.
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