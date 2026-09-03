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Воронежские новости

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Аналитика: инвесторы делают ставку на облигации и диверсификацию

Аналитика: инвесторы делают ставку на облигации и диверсификацию

Квалифицированные инвесторы Дальнего Востока контролируют 77-90% активов региона, предпочитая облигации в юанях и фонд «Ликвидность».

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