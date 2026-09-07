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Аргументы и Факты

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Бойцы ВС РФ атакой 25 дронов уничтожили колонну ВСУ под Днепропетровском

Бойцы ВС РФ атакой 25 дронов уничтожили колонну ВСУ под Днепропетровском

Расчеты ударных дронов 6-го гвардейского танкового полка 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск «Центр» уничтожили колонну автомобильной техники и живую силу ВСУ на Днепропетровском направлении.

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