О «трехкомнатных квартирах для рабочих» до Октября 1917-го

Сегодня в утренней Изоленте_Life зашёл вдруг спор о РКМП, где один из ведущих сообщил шикарных условиях для рабочих до Революции, для чего привёл в пример "трёхкомнатную квартиру у отца Косыгина, пролетария", – и пожелал всем читать не книжки Зюганова, а первоисточники.