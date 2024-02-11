О «трехкомнатных квартирах для рабочих» до Октября 1917-го

Сегодня в утренней Изоленте_Life зашёл вдруг спор о РКМП, где один из ведущих сообщил шикарных условиях для рабочих до Революции, для чего привёл в пример "трёхкомнатную квартиру у отца Косыгина, пролетария", – и пожелал всем читать не книжки Зюганова, а первоисточники.
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