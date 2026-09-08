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Царьград

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Появилось видео драки русских и украинцев на курорте в Турции

Появилось видео драки русских и украинцев на курорте в Турции

Русские и украинские туристы подрались на курорте в Турции. Инцидент произошёл в отеле в Аланье и попал на видео.

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