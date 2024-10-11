Более 70 участников СВО и членов их семей приняли участие в Ярмарке вакансий в службе занятости

42 человека получили от работодателей приглашение на повторное собеседование. Впервые служба занятости провела такой открытый кадровый отбор, на котором 47 работодателей региона предложили почти 270 вакантных рабочих мест.
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