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Тульские новости

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В Тульской области проверят техническое состояние 225 домов

В Тульской области проверят техническое состояние 225 домов

Обследование затронет 225 домов региона, построенных с 1917 по 1980-е годы, общая площадь жилья превысит 100 тысяч квадратных метров.

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