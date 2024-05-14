NYT: Буданов назвал критической ситуацию для ВСУ под Харьковом

Ситуация в Харьковской области для украинской армии складывается не лучшим образом. Обстановка в этой зоне становится критической, заявил глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов*, сообщила газета The New York Times.
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