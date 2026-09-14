Андрей Трубецкой: в Сургутском районе создается треть продукции АПК Югры

СУРГУТСКИЙ РАЙОН, 14 сентября, ФедералПресс. В эти выходные прошла региональная выставка «Товары земли Югорской», где 15 производителей из Сургутского района представили свыше ста наименований продукции – от мяса птицы и молочной гастрономии до изделий из натурального меха, дерева и авторской косметики.
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