Андрей Трубецкой: в Сургутском районе создается треть продукции АПК Югры

СУРГУТСКИЙ РАЙОН, 14 сентября, ФедералПресс. В эти выходные прошла региональная выставка «Товары земли Югорской», где 15 производителей из Сургутского района представили свыше ста наименований продукции – от мяса птицы и молочной гастрономии до изделий из натурального меха, дерева и авторской косметики.