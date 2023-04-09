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Украинский политолог: «В Москве потирают руки – УПЦ досиделась на двух стульях» 

Украинский политолог: «В Москве потирают руки – УПЦ досиделась на двух стульях» 

Украинский политолог Андрей Золотарёв, ранее игравший роль взвешенного и критически настроенного по отношению к националистам, в нынешних условиях разгрома УПЦ не нашел иного пути, кроме как утверждать, что такие действия Киева «на руку Москве».

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