Военное обозрение

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Американский журнал: США рискуют потерять Тайвань из-за попыток поддержать Украину в войне против России

Американский журнал: США рискуют потерять Тайвань из-за попыток поддержать Украину в войне против России

Соединенные Штаты рискуют истощить свой военный арсенал в попытках поддержать Украину, оставшись ни с чем перед угрозой Китая Тайваню.

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