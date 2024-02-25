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Русская весна

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«"Укры" против древних греков»: Рогов высмеял идею Кулебы по поводу Одессы

«"Укры" против древних греков»: Рогов высмеял идею Кулебы по поводу Одессы

Предложение главы МИД Украины Дмитрия Кулебы изменить немецкое написание названия Одессы демонстрирует оккупационный характер киевского режима, считает сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов при Общественной палате РФ Владимир Рогов.

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