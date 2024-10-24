Вниманию водителей! На перекрестке Пионерская/Первомайский установили новый дорожный ЗНАК. 🛑 Как думаете, ДТП станет теперь меньше???.
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Вниманию водителей! На перекрестке Пионерская/Первомайский установили новый дорожный ЗНАК. 🛑 Как думаете, ДТП станет теперь меньше???.