Смоленск 2.0
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Смоленск 2.0

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Под Смоленском состоялся Всероссийский турнир по авиамодельному спорту

Под Смоленском состоялся Всероссийский турнир по авиамодельному спорту

На Смоленщине разыграли Кубок ДОСААФ России. На стадионе «Салют» в Вязьме Смоленской области состоялось завершающее событие Всероссийского турнира по авиамодельному спорту в классе F-2D (кордовые модели, воздушный бой) на Кубок ДОСААФ России.

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