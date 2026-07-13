Под Смоленском состоялся Всероссийский турнир по авиамодельному спорту

На Смоленщине разыграли Кубок ДОСААФ России. На стадионе «Салют» в Вязьме Смоленской области состоялось завершающее событие Всероссийского турнира по авиамодельному спорту в классе F-2D (кордовые модели, воздушный бой) на Кубок ДОСААФ России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии