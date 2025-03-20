"Устроили настоящий ад в Курске": Комбриг "Гроза" открыл охоту на "Птах Мадяра". Первые некрологи. Бровди объявил самое масштабное бегство

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  • Алекс Архипов
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В оставшейся под оккупацией ВСУ части Курской области складывается странная обстановка, отмечают бойцы ВС России.

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