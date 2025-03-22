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На Западе назвали самую большую угрозу миру на Украине

На Западе назвали самую большую угрозу миру на Украине

Больше всего миру на Украине угрожает Европа, а не Россия. С таким заявлением выступил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.

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Комментарии
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Eduard
Европа ,это те кто&quot;тушит пожар войны бензином&quot;.Давно бы режим Украины проиграл и отстроили страну!
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18 час.
Eduard
Есть в мире нормальные люди,не продажные Соросу!
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18 час.
Eduard
Как в Европе не перевооружатся,а ядерное оружие сильнее.Ктомуже в России сложа руки сидеть не собираются!
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18 час.
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