Больше всего миру на Украине угрожает Европа, а не Россия. С таким заявлением выступил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.
На Западе назвали самую большую угрозу миру на Украине
Комментарии
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Eduard
Европа ,это те кто"тушит пожар войны бензином".Давно бы режим Украины проиграл и отстроили страну!
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18 час.
Eduard
Есть в мире нормальные люди,не продажные Соросу!
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18 час.
Eduard
Как в Европе не перевооружатся,а ядерное оружие сильнее.Ктомуже в России сложа руки сидеть не собираются!
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18 час.
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