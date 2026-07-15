СК: Бутримаса заочно осудили на 20 лет за незаконную поездку в Курскую область

Литовского журналиста Элдорадаса Бутримаса заочно приговорили к двум десяткам лет лишения свободы, признав виновным в незаконном пересечении государственной границы России, финансировании терроризма и материальном обеспечении наемников.
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