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Газета.ру

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СК: Бутримаса заочно осудили на 20 лет за незаконную поездку в Курскую область

СК: Бутримаса заочно осудили на 20 лет за незаконную поездку в Курскую область

Литовского журналиста Элдорадаса Бутримаса заочно приговорили к двум десяткам лет лишения свободы, признав виновным в незаконном пересечении государственной границы России, финансировании терроризма и материальном обеспечении наемников.

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