Самолёт казахстанской компании Air Astana экстренно сел в аэропорту Баку

Пассажирский самолёт Airbus A321 казахстанской авиакомпании Air Astana совершил экстренную посадку в Международном аэропорту Гейдар Алиев в Баку из-за плохого самочувствия одного из пассажиров, сообщили в пресс-службе воздушной гавани.
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