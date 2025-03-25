В Петербурге тестируют новый электробус

Для тестовой эксплуатации экологичный транспорт выйдет на маршрут 169А. Электробус оснащён всем необходимым для комфортной поездки: системами климат-контроля и видеонаблюдения, информационными экранами и валидаторами.
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