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Хиты на пару с Пахмутовой. Скончался поэт-песенник Николай Добронравов

Хиты на пару с Пахмутовой. Скончался поэт-песенник Николай Добронравов

На 95-м году жизни скончался советский и российский поэт-песенник, народный артист СССР Николай Добронравов.

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Комментарии
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Галина Иванова
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14 час.
НС
Наталья Середа
Какое светлое лицо!
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5 час.
Элеонора Коган
СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНОМУ ПОЭТУ-ПЕСЕННИКУ!!!!МОИ ИСКРЕННИЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ ЕГО МУЗЕ И ЖЕНЕ АЛЕКСАНДРЕ ПАХМУТОВОЙ. ЕЙ ТЕПЕРЬ НУЖНО ТОЛЬКО МУЖЕСТВО.
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2 час.

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