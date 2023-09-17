Хиты на пару с Пахмутовой. Скончался поэт-песенник Николай Добронравов

♀♂ Гостиная для друзейПодписатьсяХиты на пару с Пахмутовой. Скончался поэт-песенник Николай Добронравов На 95-м году жизни скончался советский и российский поэт-песенник, народный артист СССР Николай Добронравов.Вернуться к статьеКомментарииПоказать предыдущие комментарииГалина ИвановаОтветить14 час.НСНаталья СередаКакое светлое лицо!Ответить5 час.Элеонора КоганСВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНОМУ ПОЭТУ-ПЕСЕННИКУ!!!!МОИ ИСКРЕННИЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ ЕГО МУЗЕ И ЖЕНЕ АЛЕКСАНДРЕ ПАХМУТОВОЙ. ЕЙ ТЕПЕРЬ НУЖНО ТОЛЬКО МУЖЕСТВО.Ответить2 час.
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