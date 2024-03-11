Роскошные отели Батуми с высоким рейтингом на Мадлоба Инфо Тамара АрноВ моем путешествии по Батуми, известному своими захватывающими пейзажами, где горы встречаются с морем, я стремился найти не просто место для ночлега, а место, где каждый момент пребывания станет частью незабываемого опыта.