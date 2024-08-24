Мишустин может прибыть в Калужскую область на форум малых городов

В Калужскую область на форум «Развитие малых городов и исторических поселений» может прибыть глава Правительства РФ Михаил МишустинВ Калужскую область на форум "Развитие малых городов и исторических поселений" может прибыть глава Правительства РФ Михаил Мишустин.