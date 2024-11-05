Усиленный контроль: в школах и садиках Кубани усилят утреннюю фильтрацию

Это решение связано с недавними случаями заболевания вирусом Коксаки в других регионах России. В частности, будет усилена утренняя фильтрация, во время которой у детей будут измерять температуру и проверять наличие симптомов болезни.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии