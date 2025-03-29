Полиция Севастополя разыскивает пропавшую без вести несовершеннолетнюю Любимову Александру

Полиция Севастополя разыскивает пропавшую без вести несовершеннолетнюю Любимову АлександруОтделом МВД России по Гагаринскому району разыскивается несовершеннолетняя Любимова Александра Владимировна, 2008 года рождения, которая 8 марта 2025 года около 9 часов утра ушла из дома и не вернулась до … .