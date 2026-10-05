🛠 В Крыму завершили строительные работы на двух объектах водоснабжения Первый участок проходит от Аграрного колледжа в селе Прибрежное Сакского района до стелы «Евпатория».
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