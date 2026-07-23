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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Партизан» подписал форварда Ламара Стивенса

Сербский « Партизан » объявил о подписании 29-летнего форварда Ламара Стивенса (201 см). Американец не был выбран на драфте-2020, но отыграл 5 лет в НБА, проведя 220 матчей в «регулярках».

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