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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Рапино о деле Балогуна: «США производили приятное впечатление темных лошадок, пока не вмешался сами знаете кто. Это не придало команде импульса, как рассчитывал Трамп, а выбило из колеи»

Бывшая полузащитница женской сборной США Меган Рапино считает, что ситуация с Фоларином Балогуном плохо повлияла на репутацию американской команды в глазах болельщиков.

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