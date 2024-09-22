Почему местные элиты откровенно игнорируют призыв президента дать дорогу во власть ветеранам боевых действий На прошлой неделе в Забайкальском крае снятые с выборов ветераны СВО обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой восстановить справедливость.
Путин не указ: Власть на местах будет стоять насмерть
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
demyr150648
И еще борцы с глистами, понимающие в ковиде! Да, и спортсмены: вон старушка Изергиль, ой, она же - Роднина! Или белая мумия Валя, нет не стакан, а Терешкова, Там публика ойёёй!
Ответить
3 д.
d
demyr150648
Браво, автор! Короли-то меняли, но... бывали издержки...
Ответить
3 д.
Юрий Астахов
Как и остальное, эта тема тихо отомрет, т.к. власти нужны послушные, а не инициативные
Ответить
1 д.
Свежие комментарии