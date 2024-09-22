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Мы из Советского Союза

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Путин не указ: Власть на местах будет стоять насмерть

Путин не указ: Власть на местах будет стоять насмерть

Почему местные элиты откровенно игнорируют призыв президента дать дорогу во власть ветеранам боевых действий На прошлой неделе в Забайкальском крае снятые с выборов ветераны СВО обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой восстановить справедливость.

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Комментарии
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demyr150648
И еще борцы с глистами, понимающие в ковиде! Да, и спортсмены: вон старушка Изергиль, ой, она же - Роднина! Или белая мумия Валя, нет не стакан, а Терешкова,  Там публика ойёёй!
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3 д.
d
demyr150648
Браво, автор! Короли-то меняли, но... бывали издержки...
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3 д.
Юрий Астахов
Как и остальное, эта  тема тихо отомрет, т.к. власти нужны послушные, а не инициативные
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1 д.

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