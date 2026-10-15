16 октября в 17:00 в Бабушкинском районе состоится мероприятие «Я горжусь тобой, папа!», посвящённое самым главным мужчинам в жизни каждой семьи.
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