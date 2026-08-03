Альфа-банк повысил прогноз ключевой ставки на конец 2026 года до 13,5%

Альфа-банк обновил прогноз по ключевой ставке на конец 2026 года, повысив её до 13,5%. Ранее ожидалось снижение ставки с текущих 14% до 13%, однако новые данные о росте инфляции и ухудшении экономической ситуации заставили аналитиков пересмотреть ожидания.
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