Альфа-банк повысил прогноз ключевой ставки на конец 2026 года до 13,5%

Альфа-банк обновил прогноз по ключевой ставке на конец 2026 года, повысив её до 13,5%. Ранее ожидалось снижение ставки с текущих 14% до 13%, однако новые данные о росте инфляции и ухудшении экономической ситуации заставили аналитиков пересмотреть ожидания.