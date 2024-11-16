Запущен виртуальный тур по крейсеру «Аврора»

Для интерактивного посещения открыты верхняя палуба, боевая рубка, машинное и котельное отделения По легендарному музею «Крейсер Аврора» запустили виртуальный тур, сообщает пресс-служба администрации Красногвардейского района Санкт-Петербурга.
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