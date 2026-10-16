❕ Аксёнов проверит чиновников на враньё Глава Крыма Сергей Аксёнов в ходе совещания заявил, что лично будет контролировать ответы чиновников и пригрозил увольнением тем, кто даёт голословные отчёты.
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