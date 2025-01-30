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В России создают сверхзвуковой самолет – демонстратор технологий

В России создают сверхзвуковой самолет – демонстратор технологий

ТАСС/Донат Сорокин В РФ разрабатывают сверхзвуковой самолет – демонстратор технологий. Об этом сообщил "Известиям" научный руководитель Центрального аэрогидродинамического института, вице-президент РАН, академик РАН Сергей Чернышев.

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