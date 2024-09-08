Два пилота Формулы 1 хотели себе одинаковый гоночный номер

Два пилота Формулы 1 хотели себе одинаковый гоночный номерMercedesБудущие гонщики Mercedes и Alpine Андреа Кими Антонелли и Джек Дуэн хотели одинаковый гоночный номер для своего дебютного сезона в Формуле 1 в 2025 году.