Два пилота Формулы 1 хотели себе одинаковый гоночный номер

Два пилота Формулы 1 хотели себе одинаковый гоночный номерMercedesБудущие гонщики Mercedes и Alpine Андреа Кими Антонелли и Джек Дуэн хотели одинаковый гоночный номер для своего дебютного сезона в Формуле 1 в 2025 году.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии