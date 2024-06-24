Памятник в Дербенте братству трех религий

Оказывается, в Дербенте есть памятник братству трех религий: раввин, православный священник и мулла. У каждой фигуры есть реальный прототип, так вот священник в центре композиции - убитый вчера террористами отец Николай Котельников.
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