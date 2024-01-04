Депортация из Латвии грозит 1167 россиянам. Почти 800 из них старше 60 лет. Речь идёт о гражданах России, которые не выполнили требования поправок к закону об иммиграции и не подали документы на получение ВНЖ.
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