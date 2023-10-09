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Дипломат Кабулов: Россия по запросу окажет Афганистану гумпомощь

Дипломат Кабулов: Россия по запросу окажет Афганистану гумпомощь

Если Афганистану понадобится гуманитарная помощь и он направит России такой запрос, стране помогут. Об этом заявил спецпредставитель президента по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов, сообщило РИА «Новости».

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