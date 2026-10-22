В Приморском крае вынесен приговор директору коммерческой фирмы, который приобрёл земельный участок стоимостью 22 млн рублей за 12 тысяч.
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