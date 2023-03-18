Что лучше — обои под покраску или просто обои?

При выполнении отделочных мероприятий в жилом помещении необходимо грамотно выбрать стройматериалы. Многие не знают, что лучше подобрать, а потому достаточно часто интересуются, что лучше – традиционные обои или обои под окрашивание.
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