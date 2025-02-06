В России может появиться новая категория льготников

С подобной инициативой выступил депутат Госдумы Ярослав Нилов Для прошедших горнило Великой Отечественной войны в несовершеннолетнем возрасте и участвовавших в последующем восстановлении хозяйства страны россиян предложили учредить новый статус – дети Великой Победы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии