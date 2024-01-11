Театр абсурда
Россия и мирПолитика и общество
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Театр абсурда

8 616 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алексей Горшков
    Что ни говори, а мы сейчас живём в КАПИТАЛИЗМЕ, где ВСЁ В КОНЕЧНОМ ИТОГЕ УПИРАЕТСЯ В ДЕНЬГИ !!! И хотя я по убеждения...Против русских бо...
  • Кот Рыжый
    Вообще наши не правильно делают, что отдают трупы этих наёмников! Неопределённость и безвестность, вот  это угнетает ...Отвоевался!
  • Россиянин
    Хоть подняли этот вопрос и стали говорить о нем, Это уже прогресс. Теперь нужны законные меры, а не беспредела. Предл...Против русских бо...

Белый дом объявил о прекращении военной помощи Киеву

Белый дом объявил о прекращении военной помощи Киеву

Такое решение принято в связи с отсутствием бюджетных средств.Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на брифинге для журналистов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ШКИПЕР
По Станиславскому &quot; Не верю ! &quot;
Ответить
16 час.

Картина дня

наверх